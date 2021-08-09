ABD'den Türkiye'ye iki adet CH-47 ''Chinook''! Yunanlılar öfkeli

Star.com.tr 9 Ağustos 2021 Pazartesi 11:10 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 11:10

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği orman yangınlarını bastırma çabalarına destek olacağını duyurdu.

ABD, YANGINLA MÜCADELEDE TÜRKİYE'YE CH-47 "CHİNOOK" HELİKOPTER GÖNDERECEK

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Satterfield, "ABD Avrupa Komutanlığı kanalıyla ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle ortaklık içinde hareket ederek, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine yardımcı olmak üzere iki adet CH-47 "Chinook" tipi yangın söndürme helikopterini gönderme sürecini başlatmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

YUNAN BASINI: ABD DOĞAL AFETLERDE BİLE TÜRKİYE'YE AĞIRLIK VERİYOR

ABD'nin Türkiye'ye iki adet CH-47 "Chinook" tipi yangın söndürme helikopterini göndereceğini duyurması Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Satterfield'in açıklamalarının Yunan vatandaşları arasında öfkeye neden olduğunu ileri süren Yunan basını, "Ne yazık ki, doğal afetler söz konusu olduğunda bile, Amerikalılar, Yunanistan'dan çok Türkiye'ye ağırlık veriyor" yorumunda bulundu.