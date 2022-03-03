ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

3 Mart 2022 Perşembe 23:24 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 23:40

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman 4-5 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman, Twitter hesabından 4-11 Mart arasında Türkiye, İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır'a seyahat edeceğini açıkladı.

Sherman, gezisinin Rusya'nın "önceden tasarlanmış ve haksız" Ukrayna işgaline karşı koyma çabasının müttefik ve ortaklar ile geliştirmek olduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığının sitesinde ise Sherman'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve diğer yetkililerle 4-5 Mart arasında İstanbul ve Ankara'da görüşeceği açıklandı.