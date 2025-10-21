İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2025 Salı / 29 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9697
  • EURO
    48,7611
  • ALTIN
    5541.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ABD'den Türkiye'ye ''minnettarız'' mesajı: Gazze'deki ateşkeste yapıcı rol oynuyor
Güncel

ABD'den Türkiye'ye ''minnettarız'' mesajı: Gazze'deki ateşkeste yapıcı rol oynuyor

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Gazze'deki ateşkes planında 'Türkiye'nin yapıcı bir rol oynadığını' belirterek İsrail'e Gazze'de konuşlanacak yabancı güçlerin kim olacağı konusunda bir zorlama yapmayacaklarını söyledi.

AA21 Ekim 2025 Salı 19:34 - Güncelleme:
ABD'den Türkiye'ye ''minnettarız'' mesajı: Gazze'deki ateşkeste yapıcı rol oynuyor
ABONE OL

Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İsrail'deki temasları sonrasında ABD ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin uygulanması ve gözetimi için kurduğu merkezde basın toplantısı düzenledi.

Batı basınını eleştiren Vance, "her ihlal yaşandığında ateşkesin bittiği" başlıkları attıklarını, sürecin ilerlediğini "ancak zaman alacağını" belirterek "Ateşkes bitmedi. İki taraf da uzunca bir süredir çatıştığından bunlar oluyor." ifadesini kullandı.

Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini, silah bırakan Hamas unsurlarına af sağlanacağını aktaran Vance, Hamas'ın sürecin ilerlemesi, Gazze'de yeniden inşanın başlaması için bunu yapması gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN "YAPICI" ROLÜNE TAKDİR

Vance, Gazze'deki ateşkes planının süreçlerini, "Hamas'ın silah bırakması, Uluslararası İstikrar Güçlerinin burada konuşlanması ve alternatif bir yönetimin kurulması" olarak sıraladı. ABD Başkan Yardımcısı, tüm bu süreçlerin zaman alacağını belirterek, ABD askerlerinin Gazze'de bulunmayacağını vurguladı.

İsrail ve bazı Körfez ülkelerinde söz konusu Hamas olunca bir sabırsızlık gözlediklerini aktaran Vance, süreç boyunca "esnek olmaları" gerektiğini söyledi.

Vance, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerini bulmanın zaman alacağını, bazılarının "enkaz dağları altında kaldığını" paylaştı.

Gazze'de konuşlanacak uluslararası askeri güce ilişkin bir soruyu yanıtlayan Vance,"Yabancı güçlerden kimlerin buraya geleceğine ilişkin İsraillilere herhangi bir zorlama yapmayacağız. Herkesin oynayacağı bir rol var. Kimileri yeniden yapılanma, kimisi sahada asker, kimisi finansman, kimisi de taraflar arasında iletişim, çatışmasızlığın sağlanması gibi roller oynayacak. Türklerin de bu anlamda şu ana kadar yapıcı bir rol oynadığını görüyoruz. Bunun için de minnettarız." diye konuştu.

  • JD Vance
  • ateşkes planı
  • Türkiye rolü

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.