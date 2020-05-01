AA 01 Mayıs 2020 Cuma 08:43 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 08:43

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Azar ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ABD'ye yapılan tıbbi malzeme yardımı için teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin aldığı tedbirlerle tedavide geliştirdiğimiz yöntemleri detaylı olarak anlattık." paylaşımını yaptı.

- MALZEMELERİN TÜRKİYE'DEN TEDARİĞİ İÇİN ORTAK ÇALIŞMA KARARI



Sağlık Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da iki ülkenin Kovid-19'la mücadelede yürüttüğü bilimsel çalışmalar, tedavi yöntemleri, aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Fahrettin Koca'nın, Türkiye'nin erken dönemde aldığı tedbirleri ve tedavide geliştirdiği yöntemleri detaylı olarak anlattığı, Azar'ın da bu tecrübe paylaşımı için teşekkür ederek, Türk ve Amerikalı bilim insanlarının ortak çalışmalar yapmasının faydalı olacağını söylediği belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın maske, tulum, dezenfektan, yerli solunum cihazı, eldiven gibi tıbbi cihaz ve malzemelerin Türkiye'den tedariğinin önümüzdeki süreçte de devamı için ortak çalışma kararı aldığı da kaydedildi.