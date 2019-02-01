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ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi: Harekete geçeceğiz

Venezuela’nın seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ve halkın iradesini tanımaya devam edeceğini açıklayan Türkiye’nin Venezuela ile olan ticaretini izleyecek olan ABD’nin, söz konusu yaptırımlarının delindiğini tespit ederse “harekete geçeceği” açıklandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Venezuela’da yaşanan siyasi krizde kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu resmen tanıyarak ülkenin petrol şirketleri Petroles de Venezuela ile Citgo’ya yaptırım uygulayan ABD hükûmeti, bu yaptırımların delinip delinmediğini yakından takip edecek.
 
Venezuela’nın seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ve halkın iradesini tanımaya devam edeceğini açıklayan Türkiye’nin Venezuela ile olan ticaretini izleyecek olan ABD’nin, söz konusu yaptırımlarının delindiğini tespit ederse “harekete geçeceği” açıklandı.
 
Amerikan Bloomberg’de yer alan habere göre, bu konu ABD Hazine Bakanlığı Terörün Fonlanmasıyla Mücadele Sorumlusu Marshall Billingslea’nın Ankara’daki temasların masaya yatırılacak. Bugün gerçekleştirilecek olan temasların ana konusunun İran olacağı belirtilirken, Türkiye ile Venezuela’nın ticari ilişkilerinin de görüşüleceği belirtildi.
 
Resmi rakamlara göre, Türkiye 2018 yılında Venezuela’dan arıtma ve işleme amacıyla 900 milyon dolarlık altın ithal etti. ABD’li yetkililer, bu altının bir kısmının İran’a yönelik yaptırımların delinmesinde kullanılmış olabileceğini dile getirdi.

Petrol zengini Suriye´de dram

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