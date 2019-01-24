14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2819
  • 5,9783
  • 217.505
  • 101.774
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD, BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı

ABD, Venezuela'daki krizi görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini cumartesi günü acil toplantıya çağırdı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD, Venezuela'daki krizi görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini cumartesi günü acil toplantıya çağırdı.

TCG Sakarya S-354 karanlık sularda günlerce limana uğramaksızın görev yapabiliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geliyor

Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geliyor

Araç sahiplerini sevindiren haber

Araç sahiplerini sevindiren haber

4,4 milyar yıllık gizem çözüldü

4,4 milyar yıllık gizem çözüldü

'3 milyar liraya yakın tasarruf yaptık'

'3 milyar liraya yakın tasarruf yaptık'

Yanukoviç’e vatana ihanetten 13 yıl hapis

Yanukoviç’e vatana ihanetten 13 yıl hapis

'AB, Türkiye'ye göç sorunu için verdiği sözü tutmuyor'

'AB, Türkiye'ye göç sorunu için verdiği sözü tutmuyor'

Rusya ABD'yi suçladı: Kaba bir müdahale

Rusya ABD'yi suçladı: Kaba bir müdahale

Münbiç'i işgal eden terör örgütünün çirkin yüzünü anlattı

Münbiç'i işgal eden terör örgütünün çirkin yüzünü anlattı
 

POPÜLER HABERLER

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

John Wick 3'teki köpekli sahnelerin sırrı ortaya çıktı

John Wick 3'teki köpekli sahnelerin sırrı ortaya çıktı

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA