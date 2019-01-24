ABD, BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı
ABD, Venezuela'daki krizi görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini cumartesi günü acil toplantıya çağırdı.
- AA
ABD, Venezuela'daki krizi görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini cumartesi günü acil toplantıya çağırdı.
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