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Güncel

ABD'den YPG/PKK mesajı: Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki meşru endişelerini kabul ediyoruz

ABD yönetimi, Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin 'terörle mücadele konusundaki meşru endişelerini' kabul ettiklerini bildirdi.

AA10 Aralık 2024 Salı 20:56 - Güncelleme:
ABD'den YPG/PKK mesajı: Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki meşru endişelerini kabul ediyoruz
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Suriye'deki son durumu ve Türkiye'nin YPG/PKK ile mücadelesini değerlendirdi.

Kirby, Türkiye'nin "vatandaşlarını ve topraklarını terör saldırılarına karşı savunma hakkına" sahip olduğunu belirterek, NATO müttefikinin "yakın geçmişte bu tür terör saldırılarına maruz kaldığını" vurguladı.

"BU HAKKA SAHİP OLDUKLARINI KABUL EDİYORUZ"

Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki meşru endişelerine atıf yapan Kirby, "Bu hakka sahip olduklarını kabul ediyoruz ve onlar (Türkiye) önemli bir NATO müttefiki." dedi.

Kirby, Suriye'deki son duruma ve YPG/PKK konusunda Ankara ile yakın temas halinde olduklarını ifade etti.

YPG/PKK'YA DESTEK KONUSUNDA DEAŞ'I BAHANE GÖSTERDİ

Öte yandan Kirby, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteğe devam edeceğini ve DEAŞ militanlarının söz konusu olduğunu savundu.

Kirby, "ABD olarak DEAŞ'la mücadele noktasında çıkarlarımız var ve bu da Suriye Demokratik Güçleri (YPG/PKK) ile ortaklık anlamına geliyor, bu ortaklık devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li danışman, Münbiç'te Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalara ilişkin olarak, bölgedeki son durumun nasıl olduğunu tam olarak teyit edemeyeceğini ancak hem Türkiye hem de YPG/PKK ile temas halinde olduklarını belirtti.

Kirby, Türkiye ile SMO'nun YPG/PKK'ya yönelik operasyonları dolayısıyla YPG/PKK'nın dikkatinin DEAŞ'la mücadeleden ve halen hapiste olan çok sayıdaki DEAŞ mensubundan dağılmasından da endişe ettiklerini kaydetti.

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