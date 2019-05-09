18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1841
  • 6,9301
  • 254.615
  • 90.272
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD'den YSK'nın İstanbul kararı ile ilgili küstah açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, 23 Haziran'da tekrarlanmasına karar verilen İstanbul seçimleri ile ilgili bir açıklama yayımladı.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 1
  • 1
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanlığı, YSK tarafından 23 Haziran'da tekrarlanmasına karar verilen İstanbul seçimleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Özgür ve adil seçimler ile meşru seçim sonuçlarının kabul edilmesi her demokrasi için esastır.

Yüksek seçim Kurulu, 31 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşen seçimlerin sonuçlarını onayladıktan sonra yeniden seçim kararı verdi. Biz de, Türkiye'nin diğer dostları gibi, bu sıra dışı kararı not ettik.

Türkiye'nin uzun ve gururlu bir demokrasi geçmişi var. Türk yetkilileri bu seçim sürecini yasalara, AGİT taahhütlerine, NATO müttefiki statüsüne ve AB'ye üye olma isteğine uyumlu bir şekilde yürütmeye çağırıyoruz.

 

Adana´da bunalıma giren bir çocuk, tarihi Taşköprü´den Seyhan Nehri´ne atladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump Jr. ifadeye çağrıldı

Trump Jr. ifadeye çağrıldı

'Bazı uyanıklar diğer tarafa geçip erken iftar yapıyor'

'Bazı uyanıklar diğer tarafa geçip erken iftar yapıyor'

Gri listeye çizik

Gri listeye çizik

7. varisin adı belli oldu

7. varisin adı belli oldu

KKTC'de hükümet krizi

KKTC'de hükümet krizi

Trump'tan, İran'a yeni yaptırımlar

Trump'tan, İran'a yeni yaptırımlar

'Türkiye'ye verdiğimiz değeri değiştirmeyecek'

'Türkiye'ye verdiğimiz değeri değiştirmeyecek'

Filistinli anneden Madonna'ya çağrı

Filistinli anneden Madonna'ya çağrı
 

POPÜLER HABERLER

AK Parti´den ´İstanbul seçimleri neden yenileniyor´ videosu

AK Parti´den ´İstanbul seçimleri neden yenileniyor´ videosu

Ege'de nefes kesen anlar... Askerler tek tek indi

Ege'de nefes kesen anlar... Askerler tek tek indi

Game of Thrones'ta 'Rhaegal' böyle öldürülmüş!

Game of Thrones'ta 'Rhaegal' böyle öldürülmüş!

Kraliyet bebeğinin ismi için bahisler açıldı

Kraliyet bebeğinin ismi için bahisler açıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA