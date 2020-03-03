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AB'den iki isim Ankara'ya geliyor

Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, beraberinde Kriz Yönetiminden sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile 3-4 Mart 2020 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceklerini açıkladı.

IHA03 Mart 2020 Salı 09:08 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 09:08

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Borrell ve Lenarcic’in ziyaret kapsamında gerçekleştirileceği görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlip’teki gelişmelerin ele alınması öngörüldüğü kaydedildi.

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