AB'den iki isim Ankara'ya geliyor

IHA 03 Mart 2020 Salı 09:08 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 09:08

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Borrell ve Lenarcic’in ziyaret kapsamında gerçekleştirileceği görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlip’teki gelişmelerin ele alınması öngörüldüğü kaydedildi.