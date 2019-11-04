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AB'den İsrail'e yerleşim birimleri faaliyetlerini durdurma çağrısı

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in işgali altındaki topraklarda yeni yerleşim birimlerine ilişkin verdiği onayın uluslararası hukuka ayrıkı olduğunu vurgulayarak, Tel Aviv yönetimine tüm yerleşim birimleri faaliyetlerini sonlandırması çağrısında bulundu.

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AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ekimde işgal altındaki Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni yerleşim birimi için onay verdiği anımsatılarak, AB'nin yerleşim birimleri politikasında bir değişiklik olmadığının altı çizildi.

Açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim birimi faaliyetleri yasa dışıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır." ifadesine yer verilirken, mevcut gelişmelerin iki devletli çözüme zarar verdiği kaydedildi.

İsrail yönetiminin, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini birbirine, Kudüs'e ve diğer İsrail kentlerine bağlayacak çevre yolları yapmayı amaçladığı anımsatılan açıklamada, "AB, işgalci güç yükümlülüklerine uygun bir biçimde İsrail'e tüm yerleşim birimi faaliyetlerini sonlandırma çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, AB'nin iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceğinin altı çizildi.

- RAKAMLARLA YAHUDİ YERLEŞİMCİLİĞİ
 

Filistin resmi verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 150 Yahudi yerleşim birimi ve İsrail tarafından da "illegal" kabul edilen 116 küçük yerleşim biriminde 653 bin 621 Yahudi yerleşimci yaşıyor. Yerleşim yerlerinin yüzde 47'si Kudüs çevresinde bulunuyor.

Yahudi yerleşim birimleri, Batı Şeria topraklarının yüzde 10'unu işgal ediyor. İsrail bunun yanı sıra Batı Şeria topraklarının yüzde 18'ini askeri gerekçelerle işgal ederken, yüzde 12'sini Ayrım Duvarı'yla bölüyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Aralık 2016'da aldığı 2334 sayılı kararla, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmasını talep etmişti.

Tüm Yahudi yerleşim yerlerini yasa dışı kabul eden uluslararası toplum, bu uygulamayı ayrıca iki devletli çözümün önündeki en büyük engellerden biri olarak değerlendiriyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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