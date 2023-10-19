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AB'den Meta ve TikTok'a soruşturma

Avrupa Birliği (AB), Hamas'ın İsrail'e saldırılarının ardından yayılan dezenformasyon, yasa dışı ve zararlı içerikler nedeniyle X sosyal medya platformunun ardından Meta ve TikTok'un da Birlik çevrim içi kurallarına uyumuna ilişkin soruşturma başlattı.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 15:57 - Güncelleme:
AB'den Meta ve TikTok'a soruşturma
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Avrupa Birliği (AB), Hamas'ın İsrail'e saldırılarının ardından yayılan dezenformasyon, yasa dışı ve zararlı içerikler nedeniyle X sosyal medya platformunun ardından Meta ve TikTok'un da Birlik çevrim içi kurallarına uyumuna ilişkin soruşturma başlattı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, Meta ve TikTok platformlarına resmi bilgi talebi gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, talebin Hamas'ın İsrail'e saldırılarının ardından başta terör, şiddet içerikli yayınlar ve nefret söylemi olmak üzere, yasa dışı içerik ve dezenformasyonun yayıldığına dair Komisyona ulaşan iddiaların ardından yapıldığına işaret edildi.

Açıklamada ayrıca her iki şirkete de 25 Ekim'e kadar süre verildiği duyuruldu.

AB'nin ağustosta yürürlüğe giren yeni dijital kuralları çerçevesinde Meta ve TikTok'un "çok büyük çevrim içi platform" sınıflandırmasında yer aldığı anımsatılan açıklamada, söz konusu platformların yasa dışı içeriğin yayılması ve dezenformasyonun önlenmesi gibi çeşitli yeni kurallara uyması gerektiği belirtildi.

AB'NİN YENİ DİJİTAL KURALLARI

AB'nin ağustos ayında yürürlüğe giren yasası büyük dijital platformlara katı kurallar getirmişti.

AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulanabiliyor. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

Geçen hafta da AB, X hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.

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