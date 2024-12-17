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AB'den Türkiye'ye 'hazırız' mesajı! Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'e dikkati çektiler

Avrupa Birliği (AB), aday ülkelerden Türkiye ile ortak çıkar alanlarında 'işbirliğine dayalı, aşamalı ve orantılı ilişki kurmaya' hazır olduğunu yineledi.

AA17 Aralık 2024 Salı 18:09 - Güncelleme:
AB'den Türkiye'ye 'hazırız' mesajı! Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'e dikkati çektiler
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AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanları yılın son toplantısında Brüksel'de bir araya geldi.

Genel İşler Konseyi adı verilen toplantının sonuç bildirisinin "genişleme" başlığında aday ülkelerden Türkiye'ye de yer verildi.

Bildiride, Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortamın teşvik edilmesinin stratejik çıkar olduğu belirtilerek, bu doğrultuda Türkiye ile işbirliğine dayalı bir ilişkinin önemine işaret edildi.

'HAZIRIZ' MESAJI

Ekonomik ilişkiler ile dış politika ve bölgesel konulardaki diyalogların geliştirilmesine yönelik atılan adımların memnuniyetle karşılandığı aktarılan bildiride, "Konsey, Türkiye ile ortak çıkar alanlarında aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir bir şekilde ilişki kurmaya hazır olduğunu yineler." ifadesine yer verildi.

Bildiride, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere de değinilerek son dönemde ikili ilişkilerde kaydedilen iyileşmeler ve Doğu Akdeniz'de devam eden gerilimin azaltılmasından memnuniyet duyulduğu ve bunların sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

KIBRIS

Bildiride, "Türkiye'nin kendi yapıcı angajmanı, çeşitli işbirliği alanlarının ilerletilmesinde etkili olacaktır. Bu bağlamda AB, Türkiye ile işbirliğinin daha da geliştirilmesinde Kıbrıs çözüm görüşmelerinin yeniden başlatılmasına ve bu görüşmelerde ilerleme kaydedilmesine özel önem atfetmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

AB'nin Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kapsamlı bir çözüme kavuşturulmasına tam destek verdiği aktarılan bildiride, Kıbrıs meselesine ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"Türkiye'nin, dış boyutları da dahil olmak üzere, böylesi bir barışçıl çözüme taahhütte ve aktif bir şekilde katkıda bulunması önemini korumaktadır. BM Genel Sekreteri tarafından çözüm görüşmelerinin yeniden başlatılması yönünde atılan son adımları memnuniyetle karşılayan AB, BM öncülüğündeki sürecin tüm aşamalarının desteklenmesinde, elindeki tüm uygun araçlarla aktif bir rol oynamaya hazırdır."

GÖÇ MESELESİ

Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da yapılan mutabakatın sonuç vermeye devam ettiği ve göç konusunda işbirliğinin temel çerçeve olmayı sürdürdüğü kaydedilen bildiride, Türkiye'nin "dünyanın en büyük mülteci nüfuslarından birine ev sahipliği yapma" konusundaki çabaları takdir edildi.

Bildiride, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarının delinmesini önlemeye yönelik tedbirlerinin memnuniyetle karşılandığı anlatılarak, "Konsey, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nde ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı bağlamında esir değişiminde oynadığı önemli rolü kabul eder." ifadesi kullanıldı.

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