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Güncel

AB'den Yunanistan'a AA ekibiyle ilgili çağrı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'ın, Meis Adası'na haber çalışmaları için giden Anadolu Ajansı (AA) ekibinin kimlik bilgilerinin yayınlanarak hedef gösterilmesinin açıklığa kavuşturmasını istedi.

AA04 Eylül 2020 Cuma 14:38 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 14:52
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AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında, AA Atina ekibinin Türkiye düşmanı ırkçı bir Yunan internet sitesi tarafından ajanlıkla suçlanıp kimlik bilgilerinin yayınlanması hakkındaki soru üzerine, "AB Komisyonu, ilkesel olarak basın özgürlüğünü ve gazetecilerin görevlerini güvenli bir çerçevede etkili biçimde yapmalarını destekliyor." dedi.

Söz konusu durumun Yunanistan'ın sorumluluğunda olduğuna dikkati çeken Mamer, "Ulusal makamların buradaki olayların nasıl geliştiğini anlama ve inceleme yetkileri bulunuyor." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand da "Bu olayla ilgili haberleri gördük. Burada basın özgürlüğü ve kişisel verilerin güvenliği gibi çeşitli haklara ilişkin sorular bulunuyor." diye konuştu.

AB'nin basın özgürlüğü, çoğulculuk ve gazetecilerin korunmasıyla ilgili net bir pozisyonu ve taahhütleri olduğunu anımsatan Wigand, Yunanistan'ın bu durumu incelemesi ve açıklık getirmesi gerektiğini kaydetti.

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