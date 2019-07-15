Abdestimi aldım ve Meclis’i açmak üzere TBMM’ye geldim

Darbe girişiminin başladığı dakikalarda ilk telefon Meclis Genel Sekreterine İstanbul Beylerbeyi Sarayı’nda görev yapan koruma memurlarımızdan geldi. İki koruma memurumuzun silahlarının askerler tarafından alındığını ve askerlerin de Köprü’nün üstüne çıktığını ifade etmişler. Çankaya’da bulunan TBMM Başkanlık Konutu’nda saat 21.30’dan sonra akşam yemeğimi yiyordum. Konutun üstünden çok yakın bir irtifadan F-16 uçak sesi geldi ve binayı sarstı. Televizyonu açtım, tankları köprüde gördüm, anladım ki bir darbe teşebbüsü var.

***

Cumhurbaşkanımızı aradım, ulaşamadım; Başbakanımızı aradım, ulaşamadım, bunun üzerine milli iradenin tecelligahı Meclisin Başkanı olarak büyük bir mesuliyetin gereği abdestimi aldım ve TBMM Başkanlık Konutu’ndan Meclis’e geldim.

Cumhurbaşkanımızla temasım olamadı, zira Meclis’i açtıktan sonra Cumhurbaşkanımızın televizyondaki konuşmasını gördüm.

Birbirimizden habersiz Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı olarak aynı tavrı takınmış, darbeye boyun eğmemiş ve milli iradeye sahip çıkmışız. Bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin emin ellerde olduğunun da bir göstergesiydi.

Milletlerin tarihinde kritik kavşak noktaları vardır. 15 Temmuz da bunlardan birisidir.

15 Temmuz, milletin kendi güvenliği için emanet ettiği tankları, uçakları kendi halkının üzerine sürmekten ve hunharca bombalamaktan imtina etmeyen bir grup ‘üniformalı terörist’in giriştiği darbe girişimidir. Sadece girişim değil ülkeyi işgal hareketiydi. Daha önce farklı zamanlarda ve farklı şekillerde defalarca tekrarladıkları senaryoyu 15 Temmuz’da en kanlı şekliyle sahneye koymak istediler ama başaramadılar.

***

Başaramadılar, çünkü karşılarında millet ve onun temsilcileri vardı. Millet, Başkomutan’ın çağrısına uyarak sokaklara; vekilleri de Meclis’e koştu. Milletin sarsılmaz imanı ve canını bile feda etmekten çekinmeyecek vatan sevgisi vardı. İşte milleti tankların karşısına diken, vekillerini Meclis’e koşturan bu ruhtu.

Dünyada “Gazi” unvanı olan tek parlamento Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Çalışma günü olmamasına rağmen 15 Temmuz gecesi Meclisimizi gece boyunca açık tuttuk. O gün Ankara’da bulunan 107 vekilimiz Meclis’e koştu. Defalarca bombalanmasına rağmen biz Meclis’ten ayrılmadık, ayrılmayı da hiç düşünmedik. AK Parti, CHP ve MHP’den milletvekilleri farklı düşünceleri ve parti rozetlerini bir kenara bırakarak millet ve bayrak için kenetlenmişlerdi.

Böyle bir parlamentonun Başkanı olduğum ve o meş’um gecede Meclis’te bulunduğum için Allah’a hamd ediyorum.

***

15 Temmuz’dan çıkarılacak çok ders var. Biz şanlı bir tarihin ve misyonun sahibiyiz. Ne böldürürüz, ne bölebilirler. Bu ülkede darbe yapmayı düşünenler artık bir değil, bin defa düşünmek zorunda olacak. Bizim milletimizin DNA’sında yiğitlik, korkusuzluk ve cesaret vardır. Bu kahraman milleti gördükten sonra hiçbir güç artık kolay kolay darbeye girişemeyecektir.

***

Çok ilerleme kaydettik. Gelişmemizi dünya istemiyor. Kendine rakip istemiyor. Önümüzü kesmek için tuzaklar hazırlıyorlar. Onlardan biri de 15 Temmuz’du. Harekatı 6 saat önceye almasalardı, korkup paniklemeselerdi sabah kalktığımızda Türkiye 3 ayrı devlet kurulmuş, Suriye misali olmuştu. Bu ülke, bu bayrak hepimizin. Biz nimetlerin kadrini bileceğiz. Unutmayalım ki, umutlarını bize bağlamış bir gönül coğrafyamız var. Onların da başını öne eğdirmemek için daha çok çalışmalıyız. Sırt sırta, omuz omuza vererek hep ileri daha ileriye gideceğiz. Meşum darbe girişiminin sabahı işine gücüne giden, darbe heveslilerine büyük ders veren bu aziz millete layık olmaya çalışacağız. Ama unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ve beynini kiraya vermiş robot nesil değil, millet ve ülke sevdalısı nitelikli bir neslin yetişmesi için elimizden geleni değil daha fazlasını yapmaya çalışacağız.