  Taraflara mutabakata uyun uyarısı! Türkiye'den ateşkes açıklaması
Güncel

Taraflara mutabakata uyun uyarısı! Türkiye'den ateşkes açıklaması

ABD/İsrail İran Savaşı'nın 40'ıncı gününde ateşkes ilan edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz.' ifadeleri yer aldı.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 10:39 - Güncelleme:
Taraflara mutabakata uyun uyarısı! Türkiye'den ateşkes açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kalıcı barışa giden yolun ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacağı vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan'ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

ABD-İRAN ARASINDAKİ GEÇİCİ ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığına dikkati çekmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise duyurulan 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savunmuştu.

