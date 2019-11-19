ABD’li albaydan YPG/PKK’ya skandal kutlama

Kürtçe ve İngilizce paylaşımında Caggins, “Aslan aslandır ha dişi ha erkek. Yeni savaşçılara tebrikler. Çok yaşayın.” ifadelerini kullandı. Terör örgütü PKK’nın sıklıkla kullandığı bu slogana sarı, kırmızı ve yeşil renkte üç kalbi de ekleyen Caggins, paylaşımını Rojava etiketi ile yaptı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Caggins, “Görüntülerdeki kişiler açık bir şekilde Türkiye’ye karşı savaşmaya hazır olduklarını söylüyor, siz bunu destekliyor musunuz?” sorusuna, şu yanıtı verdi: “Koalisyon SDG’nin özellikle de DEAŞ’ın Suriye’nin doğusundaki kalıntıları ile mücadele görevine yönelik eğitimlerini destekliyor. Koalisyon eğitim alanlardan herhangi birilerinin ifade ettiği kişisel fikirleri desteklemiyor.” “Paylaşımınızda kullandığınız slogan Türkiye’de çok iyi bilinen bir PKK sloganı, bunu biliyor muydunuz? Ayrıca koalisyon bu kişilerin nasıl bir ideolojik eğitimden geçtiğini biliyor mu veya verilen ideolojik eğitiminin PKK ideolojisi olmadığından emin mi?” sorusunu da geçiştiren Sözcü, “SDG’nin farklı etnik, dil ve cinsiyete sahip ve siyasal olarak çoğulcu bir grup” olduğunu iddia etti.