25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD'li araştırma ekibi Türkiye'de saha çalışması yapacak

Washington'da Türk-Amerikan ilişkileri üzerine faaliyet yürüten Türk Miras Vakfı, yeni bir saha çalışması projesi kapsamında Amerikalı araştırmacıları Türkiye'ye götürüyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk-Amerikan ilişkileri üzerine çalışmalar yapan Türk Miras Vakfı (THO), yeni bir saha çalışması projesini hayata geçirerek 10 Amerikalı araştırmacıyı Türkiye'ye götürecek.
 
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan THO Başkanı Ali Çınar, amaçlarının Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişimine katkı yapmak olduğunu ifade etti.
 
Çınar, Prof. Dr. Michael Gunter başkanlığında 10 ABD'li araştırmacıdan oluşan ekibin 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini anlattı.
 
- "Araştırmacılar Türkiye'nin güçlü kurumlarıyla buluşacak"
 
Türkiye’deki ilgili birçok kurum ve kuruluşun ziyaret edileceğini kaydeden Çınar, "Türkiye-ABD ilişkilerinin içinde bulunduğu zorlu süreçte Türkiye’nin güçlü kurumları ile araştırmacıları buluşturmanın geleceğe benzersiz bir katkı sağlayacağını ve araştırmacıların Türkiye’de edindiği tecrübe ve imkanla, THO’nun amaçladığı yapıcı diyalog platformunun da temellerinin atılacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
 
Çınar ayrıca, proje kapsamında devlet kurumları, iş dünyası, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarında toplantılar yapılarak programa katılan Amerikalı profesyonellerin Türkiye ile ilgili farklı konularda daha derinlemesine bilgi sahibi olması ve ortak projeler yapmalarının hedeflendiğini anlattı.
 
Söz konusu çalışmanın ardından hazırlanacak kapsamlı bir raporun da Türk-Amerikan ilişkileri konusunda bilgi üreten aktörlerle paylaşılacağı kaydedildi.
 
THO, 2018 yazında da “Türkiye’deki Mülteci ve Sığınmacılar: Sorunlar, Fırsatlar ve Yaklaşımlar” adlı bir proje düzenlemiş ve 10 ABD’li genç akademisyeni İstanbul, Ankara ve Gaziantep şehirlerinde sivil ve resmi yetkililerle bir araya getirmişti.

Korkunç görüntü! Üzerine uçak düşen ev bu hale geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Görüntüleri MSB paylaştı: #YavuzHazırTürkiyeHazır

Görüntüleri MSB paylaştı: #YavuzHazırTürkiyeHazır

Eczanelerde yeni dönem başlıyor!

Eczanelerde yeni dönem başlıyor!

Putin: Türk dostlarımızla ele aldık, durum kontrol altında

Putin: Türk dostlarımızla ele aldık, durum kontrol altında

Trump'tan Türk heyetine 'Hollywood' benzetmesi

Trump'tan Türk heyetine 'Hollywood' benzetmesi

Feci olay! Bu fotoğrafı çekildikten sonrası korkunç

Feci olay! Bu fotoğrafı çekildikten sonrası korkunç

G-20'ye damga vuran kare! Gittiği her yere götürdü

G-20'ye damga vuran kare! Gittiği her yere götürdü

NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti

NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
 

POPÜLER HABERLER

Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor

Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor

Kemikleri güçlendiren 14 besin! Peki nelerden uzak durmalıyız?

Kemikleri güçlendiren 14 besin! Peki nelerden uzak durmalıyız?

Gelmiş geçmiş en iyi 100 komedi filmi

Gelmiş geçmiş en iyi 100 komedi filmi

Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edildi! Malatya'da...

Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edildi! Malatya'da...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA