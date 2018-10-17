Papaz Brunson davasına bakan savcıdan istinafa başvuru
ABD'li papaz Brunson davasına bakan savcı, mahkemenin kararının bozulması talebiyle istinafa başvurdu.
- AA
Papaz Brunson davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Davaya bakan savcı, mahkemenin kararının bozulması talebiyle istinafa başvurdu.
ABD'li papaz Brunson'un avukatı, müvekkiline verilen hapis cezasının "usul ve yasaya aykırı olduğu" iddiasıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan Brunson, cuma günü serbest bırakılmıştı.
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