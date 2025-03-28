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ABD'li çok sayıda Kongre üyesinden, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına tepki

ABD'deki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınmasına 30 civarında Kongre üyesi tepki göstererek, şeffaflık çağrısı yaptı.

AA28 Mart 2025 Cuma 20:30 - Güncelleme:
ABD'li çok sayıda Kongre üyesinden, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına tepki
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ABD'li Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan 30 civarında Kongre üyesi, Öztürk'ün gözaltına alınması konusunda, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile ICE Direktör Vekili Todd Lyons'a hitaben mektup yazdı.

Elizabeth Warren ve Bernard Sanders gibi tanınmış senatörlerin de imza attığı mektupta, "Yönetim, bu ülkenin yasal sakinlerini yalnızca siyasi görüşlerini ifade ettikleri için derhal gözaltına almamalı ve sınır dışı etmemelidir. Gözaltına alınmasını ve statüsünün iptalini haklı çıkaracak ikna edici deliller olmadığı sürece, Öztürk'ün serbest bırakılmasını ve vizesinin geri verilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kongre üyeleri mektupta, Öztürk'ün davası hakkında "tam bir yargılama" talep ederken, ICE biriminin yasal statüye sahip üniversite öğrencilerinin gözaltına alınmasına yol açan politikası hakkında cevap beklediklerini belirtti.

AMERİKAN SİVİL ÖZGÜRLÜKLER BİRLİĞİ DE ÖZTÜRK'ÜN SALIVERİLMESİNİ TALEP ETTİ

Ayrıca Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) de paylaştığı basın bildirisinde, Öztürk'ün ABD Anayasası'na aykırı şekilde gözaltına alındığını belirterek bu duruma tepki gösterdi.

ACLU Massachusetts Direktörü Carol Rose imzalı bildiride, "Rümeysa Öztürk'ün hukuka aykırı tutuklanması ve gözaltına alınması, bu yönetimin konuşmayı susturma çabalarının bir başka tırmanışıdır. Göçmenlik statüsüne bakılmaksızın hiç kimse siyasi görüşleri nedeniyle ceza olarak tutuklanamaz, gözaltına alınamaz veya sınır dışı edilemez." ifadeleri yer aldı.

Bildiride, Öztürk'ün, "önceden haber verilmeden Massachusetts'ten çıkarılmaması yönünde alınmış bir mahkeme emrine rağmen, avukatına bile bildirim yapılmadan Louisiana eyaletine götürüldüğü" kaydedildi.

Bildiride ayrıca, Massachusetts Bölgesi Federal Mahkemesinden, Türk öğrencinin "derhal, gözaltına alındığı eyalete geri gönderilmesi ve gözaltından serbest bırakılması" talep edildi.

Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı, iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, dün bir soru üzerine, Öztürk'ün vizesinin iptal edildiğini doğrulamış ve "Size üniversite kampüslerimizi yerle bir eden bir sosyal aktivist olmanız için değil, gelip eğitim almanız ve bir derece almanız için vize verdik." ifadesini kullanmıştı.

  • rümeysa öztürk
  • kongre üyeleri

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