ABD'li Dickey tahliye edilecek duruma geldi

Keşif çalışması adına 3 Eylül'de 15 kişilik grupla indiği 1276 metre derinlikteki Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren Dickey'in yaklaşık 1040 derinliğindeki ilaç tedavisi devam ediyor.

Dickey ve ona eşlik eden kişilerin mağaradan güvenli çıkabilmesi için Toros Dağlarının 2 bin 200 rakımındaki bölgede AFAD, UMKE, jandarma, Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekiplerinin de olduğu 8 ülkeden 196 personel çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD'ın kurduğu koordinasyon çadırında süreci takip eden ekipler, grupla sık sık iletişim kuruyor.

Ekiplerin ilaç ve kan desteğinin sürdürülmesi için gün içerisinde ABD'li dağcının yanına ineceği öğrenildi.

"UMUYORUZ Kİ 3-4 GÜN İÇERİSİNDE TAHLİYEYİ TAMAMLAYACAĞIZ"

AFAD Arama Kurtarma Dairesi Başkanı Recep Şalcı, AA muhabirine, bölgedeki çalışmaların iyi gittiğini, Dickey'in tedaviyle kendisini toparladığını söyledi.

Tahliye hazırlıkları yaptıklarını belirten Şalcı, "Hasta bugün tahliye edilecek duruma geldi. Tedavi devam ederken biz de iletişim hatlarını ve kurtarma sistemlerini döşedik." dedi.

Şalcı zorlu mücadele verildiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Mağaracılıkta 1000 metre derin yer, zor bir iş. Bu mağaradaki kurtarma, dünyanın en zor 5 kurtarmasından biri. Çok ciddi tecrübe istiyor. Çalışmaları AFAD koordinasyonunda Avrupa'daki 8 ülkeden toplamda 196 mağara arama kurtarmacıyla yapıyoruz. Hedefimiz, bugün tahliyeyi başlatmak. Bu çok hızlı değil, yavaş yavaş olacak çünkü hastanın durumu hızımızı belirleyecek. Bazı yerlerde dinlendireceğiz bazı yerlerde ise hızlandıracağız. Mağara çok dar ve komplike bir yapı. Bu yüzden tahliye uzun sürebilecek. Umuyoruz ki 3-4 gün içerisinde tahliyeyi tamamlayacağız."

Doktorların onay vermesi halinde tahliyenin başlatılacağını dile getiren Şalcı, "Hastanın sağlık durumu iyi gözükse de iniş çıkışları vardı, risk almak istemedik. Çok zorlu süreçten geçecek. Bugün kendisini iyi hissediyor. Biz daha fazla risk almak istemiyoruz. Bir an önce tahliyeyi başlatacağız." açıklamasında bulundu.

Şalcı, ekiplerin özverili çalışmalarına devam ettiğini, her şeyin kontrol altında olduğunu kaydetti.

Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu keşif için 3 Eylül'de Toros Dağlarının 2 bin 200 rakımındaki Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Mark Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti.