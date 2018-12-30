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ABD'li heyet FETÖ için geliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yakın zamanda ABD'li yetkililerin Türkiye'ye geleceğini belirterek, 'Türkiye'de idam cezası yok. İadenin gerçekleşmesi önünde hiçbir engel olmadığını söylüyoruz' dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Biz hukuk devleti gereği bu terör elebaşının iadesini ümit ediyoruz. Türkiye'de idam cezası yok. İadenin gerçekleşmesi önünde hiçbir engel olmadığını söylüyoruz" dedi.

''Türk yargısında ilk kez uygulanacak ''hakim ve savcı yardımcılığı sistemi'' geliyor''

Ayrıntılar geliyor...

 

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