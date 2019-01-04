ABD'li heyet FETÖ'cüleri dinledi
ABD'li heyet FETÖ'cüleri dinledi. Başsavcılık kaynakları tarafından yapılan açıklamada 'Sanıkların ifadeleri ABD'deki FETÖ'cülerin iade edilmesinde delil olarak kullanılabilecek' denildi.
- İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD'li heyetin FETÖ üyelerinin iadesi ile ilgili Türkiye'nin sunduğu belgeleri incelemelerinin ardından FETÖ imamı Kemal Batmaz ve gizli tanıklar "Şapka" ve "Kuzgun"u dinlemek istedi.
ABD'li heyete Akıncı Üssü iddianamesi referans alınarak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamların darbe ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bağlantıları anlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.