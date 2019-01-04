ABD'li heyet FETÖ'cüleri dinledi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD'li heyetin FETÖ üyelerinin iadesi ile ilgili Türkiye'nin sunduğu belgeleri incelemelerinin ardından FETÖ imamı Kemal Batmaz ve gizli tanıklar "Şapka" ve "Kuzgun"u dinlemek istedi.

ABD'li heyete Akıncı Üssü iddianamesi referans alınarak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamların darbe ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bağlantıları anlatıldı.