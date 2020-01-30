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Güncel

ABD'li kadının öldüğü kaza, mobese kamerasında

Aydın'ın Söke ilçesinde, karşı şeride geçen TIR'ın otomobille çarpıştığı, ABD uyruklu Karya Wilson'un yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 4 kişinin yaralandığı kazanın mobese kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA30.01.2020  13:45 - Güncelleme: 30.01.2020  13:45

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında, Söke- Milas yolunda meydana geldi. Aydın'dan Didim yönüne giden Selahattin Gerçek'in kullandığı 35 AU 8245 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek, Ahmet Anıl Şahin yönetimindeki 34 UC 6982 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Kıvanç Someran ve ABD uyruklu Karya Wilson ile yolda çalışma yapan işçi Hasan Aşıcı yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Karya Wilson, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan Ahmet Anıl Şahin, Kıvanç Someran ve işçi Hasan Aşıcı'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Polis, soruşturma başlatırken, kazanın mobese kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın, refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek, otomobil ile çarpıştığı anlar yer aldı.

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