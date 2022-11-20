ABD'li komutan, terör örgütü PKK/YPG'nin törenine katıldı!

ABD, YPG/PKK'ya tırlar dolusu silah ve mühimmat göndermekten geri durmazken özel eğitim vererek teröristleri cesaretlendirmeye devam ediyor. Türkiye'nin düzenlediği harekâtlarda etkisiz hale getirilen teröristler için başsağlığı mesajı yayınlayan ABD bu kez de teröristlerin sözde mezuniyet töreninde boy gösterdi.

ABD'Lİ KOMUTANDAN TERÖRİSTLERE TEBRİK

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis, Suriye'deki eğitim verdiği PKK/YPG'li teröristlerin mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşma yapan ABD'li komutan, teröristleri tebrik etti.

"BAŞARINIZLA GURUR DUYUYORUZ!"

Dennis konuşmasında "Günaydın arkadaşlar, bugün bana konuşma fırsatı verdiğiniz için mutluyum Benim adım Jeff Dennis, Himo'daki ABD özel kuvvetleri komutanıyım. Başarınızla gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz. Sizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

GÖRÜNTÜLERİ ABD ASKERLERİNİ ARATMIYOR

Öte yandan, sözde mezuniyet töreni yapan teröristlerin baştan aşağı tam teçhizat donatıldığı, ekipman ve görünüm açısından ABD askerlerini aratmadığı dikkatlerden kaçmadı.