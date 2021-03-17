ABD'li otizmli gencin iş başvurusu viral oldu: Bana bir şans verin

DHA 17 Mart 2021 Çarşamba 18:03 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 18:03

Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) Virginia eyaletinde 19 yaşındaki otizmli Ryan Lowry'un iş başvurusu için işletme sahiplerine yazdığı mektup sosyal medyada viral oldu. Lowry'nin iş başvurusu için yazdığı mektupta "Bana bir şans verin" mesajının yer aldığı ve mektubunda nimasyon veya BT alanında bir işle ilgilendiğini ve teknolojide gerçekten iyi, matematikte yetenekli ve hızlı öğrenen bir kişiyim. Senin gibi birinin bana bir şans vermesi gerekeceğini anlıyorum. Tipik insanların yaptığı gibi öğrenmiyorum. Söz veriyorum, eğer beni işe alır ve öğretirsen, bunu yaptığın için memnun olacaksın" ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada yayınlanan mektuba 170 bini aşkın beğeni yağdı.