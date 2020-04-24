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ABD'li profesör açıkladı: Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı

Koronavirüsün özellikle yaşlılarda görülen 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı: Normalden fazla uyumak, yemek yemeyi bırakmak ve kafa karışıklığı...

24 Nisan 2020 Cuma 08:51 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 08:51
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ABD'nin Emory Üniversitesi'nde Geriatri ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Dr. Camille Vaughan, dünya çapında 2 milyon 720 binden fazla insanla enfekte olan koronavirüsün yaşlılarda farklı semptomlarının tespit edildiğini duyurdu.

NORMALDE 3 ANA BELİRTİSİ VAR

Belirti göstermeyen birçok hastada benzer özellikler ve "semptomlar" olduğunu dile getiren Dr. Vaughan, "Genelde Kovid-19'un 3 semptomu var, yüksek ateş, sürekli öksürmek ve nefes darlığı. Fakat yaşlı grupta ölüm riski daha fazla olanlarda bu semptomlar yok" dedi.

YAŞLILARDA 3 YENİ BELİRTİ

Dr. Vaughan, "Bu semptomlar yerine yaşlılar daha farklı davranıyorlar. Kovid-19 tespit edilenler kendilerinde değilmiş gibi davranıyorlar. Normalden daha fazla uyuyor olabilirler ya da yemek yemeyi bırakıyor olabilirler. Kafaları karışmış ve etrafta olup bitenlerle ilgilerini yitiriyorlar" ifadesini kullandı.

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