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ABD'li profesör: Kimse Türkiye ile askeri bir çatışma tehlikesini göze almak istemiyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'dan çok güçlü mesajlar verdiğini belirten ABD'li profesör Ryan Gıngeras, büyük Avrupa ülkelerinin Türkiye karşısında bölünmüş durumda olduğunu söyledi. ABD'li profesör, “Kimse Türkiye ile askeri bir çatışma tehlikesini göze almak istemiyor” dedi.

Star.com.tr22 Haziran 2020 Pazartesi 13:50 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 14:03
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ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü (Deniz Yüksek Lisans Okulu) Ulusal Güvenlik İşleri Bölümü profesörü Ryan Gıngeras, Yunan medyasına konuştu.

"TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ’DE ÇOK GÜÇLÜ BİR MESAJ GÖNDERDİ"

Doğu Akdeniz'de daha aktif bir Türk varlığını görmeye devam edeceklerini söyleyen ABD'li profesör, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de ne yapmak istediğine dair çok güçlü bir mesaj gönderdi. Ancak şu ana kadar diğer komşu ülkelerden, AB'den veya ABD'den ciddi bir geri dönüş olmadı" dedi.

TÜRKİYE İLE ÇATIŞMAYI GÖZE ALAMIYORLAR

Büyük Avrupa ülkelerinin Türkiye karşısında bölünmüş durumda olduğunu belirten ABD'li profesör, “Kimse Türkiye ile askeri bir çatışma tehlikesini göze almak istemiyor” dedi. Gıngeras, "İtalya, Türkiye'nin Libya'daki pozisyonu konusunda diğerleri kadar tepki vermedi. Almanya, özellikle çok daha dinamik olan Fransa'ya kıyasla bu konuda nispeten sessiz kaldı." dedi.

Star.com.tr

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