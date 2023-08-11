İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2023 Cuma / 25 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0505
  • EURO
    29,7669
  • ALTIN
    1668.91
  • BIST100
    7562.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ABD'li Senatör Arap ve Müslüman topluluğundan özür diledi
Güncel

ABD'li Senatör Arap ve Müslüman topluluğundan özür diledi

ABD'nin Michigan eyaleti Senatörü Sylvia Santana, İsrail'e yaptığı ziyaret nedeniyle Arap ve Müslüman topluluğundan özür dilediğini belirtti.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 14:42 - Güncelleme:
ABD'li Senatör Arap ve Müslüman topluluğundan özür diledi
ABONE OL

Santana, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımla ve toplumla yaptığım konuşmalar sonucu bu ziyaretin Arap/Müslüman topluluğundaki pek çok kişide öfke ve hayal kırıklığı yarattığını fark ettim. Bu yüzden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Michigan Senatörü Santana, "Kalbimdeki duyguları yansıtabilecek kelimeleri bulamıyorum. Tek amacım bölge hakkından bilgi edinmek ve Michigan ile ilgili konularda anlayışımı geliştirmekti." ifadesine yer verdi.

Bir eyalet senatörü olarak, daha "sağduyulu" davranması ve "ziyaret öncesi topluluk liderlerinin görüşlerini alması" gerektiğini kaydeden Santana, "Umarım beni tanıyanlar beni desteklemeye devam eder. Bu ziyaretin yarattığı acının, hassasiyetin ve köklü duyguların seviyesini şimdi eskisinden daha iyi anlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

  • Sylvia Santana
  • İsrail ziyareti
  • müslüman

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.