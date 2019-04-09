ABD'li Senatörleri S-400 korkusu sardı
4 ABD'li Senatör, New York Times'a Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı S-400 hava savunma sistemlerini konu edinen bir bir makale yazdı. ABD'li Senatörler Türkiye'nin ABD ve Rusya arasında bir seçim yapması gerektiğini savundukları makalede 'Yıl sonunda Türkiye, ya F-35'lere ya da S-400'ler sahip olacak. İkisine birlikte sahip olamaz' ifalerine yer verdi.
- star.com.tr
ABD'li Senatörler Jim Inhofe, Jack Reed, Jim Risch ve Bob Menendez, New York Times'a yazdıkları makalede Türkiye'nin ABD ve Rusya arasında bir seçim yapması gerektiğini savundu. ABD'nin, 2012 yılından beri S-400’e alternatif olarak Patriot hava savunma sistemini önerdiğini ve Türkiye bu teklifi reddettiğini iddia eden Senatörler, Türkiye'yi S-400'lerin satın alınması durumunda yaptırım uygulamakla tehdit etti.
F-35 İTİRAFI
S-400'lerin satın alınması durumunda F-35 programından çıkarılacağını söyleyen küstah sözlerle Türkiye'yi hedef aldı. 4 Senatör F-35 parçalarını üreten Türk şirketler siparişlerinin tamamen durdurulacağını öne sürdü. "Çok ağır sonuçları olacak" sözleriyle Türkiye'yi tehdit etmeye kalkan Senatörler, Türkiye'nin 100 adet F-35 uçağını teslim alacağını itiraf etti.
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