ABD'li Senatörleri S-400 korkusu sardı

ABD'li Senatörler Jim Inhofe, Jack Reed, Jim Risch ve Bob Menendez, New York Times'a yazdıkları makalede Türkiye'nin ABD ve Rusya arasında bir seçim yapması gerektiğini savundu. ABD'nin, 2012 yılından beri S-400’e alternatif olarak Patriot hava savunma sistemini önerdiğini ve Türkiye bu teklifi reddettiğini iddia eden Senatörler, Türkiye'yi S-400'lerin satın alınması durumunda yaptırım uygulamakla tehdit etti.

F-35 İTİRAFI

S-400'lerin satın alınması durumunda F-35 programından çıkarılacağını söyleyen küstah sözlerle Türkiye'yi hedef aldı. 4 Senatör F-35 parçalarını üreten Türk şirketler siparişlerinin tamamen durdurulacağını öne sürdü. "Çok ağır sonuçları olacak" sözleriyle Türkiye'yi tehdit etmeye kalkan Senatörler, Türkiye'nin 100 adet F-35 uçağını teslim alacağını itiraf etti.