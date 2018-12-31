ABD'de Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ın terör örgütü PKK/YPG hakkındaki "Kürt müttefikler" ifadesine Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç sert tepki gösterdi.

Graham'ın paylaşımını yanıtlayan Kılıç, "Sayın Senatör, Kürt müttefiklerimiz derken emimim ki YPG/PYD'ye atıfta bulunmuyorsunuz. YPG/PYD ile PKK arasında inkar edilemez emir komuta ilişkisini Washington'daki herkesten iyi siz biliyorsunuz ve aynı zamanda bunu kamuya siz ifşa ettiniz." ifadelerini kullandı.

Kılıç paylaşımlarına şöyle devam etti:

"Eğer ABD'nin Suriyeli Kürtler konusunda kaygısı varsa Türkiye'nin gün gibi ortada yaptıklarını örnek alın. Biz, YPG/PYD'nin ve Suriye rejiminin kıyımından kaçan neredeyse 300 bin Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapıyoruz. Suriyeli Kürtlerin güvenliğini tehlikeye atacak olan şey Başkan Trump'ın vizyoner kararının ardından atılacak adımlar değil stratejik bir hata olarak YPG/PYD/PKK'ya şimdiye kadar verilen gereksiz asker destek olacaktır."