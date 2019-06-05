NATO Elçisi Kay Bailey Hutchison, CNBC televizyonuna demecinde, Rusya’yı ‘NATO’yu bölmenin ve güçsüzleştirmenin yollarını bulmaya çalışmakla’ suçladı, Türkiye’nin S-400 satın almasının da Rusya’nın ‘bu planlarının gerçekleşmesine yardımcı olacağını’ öne sürdü.

'BİR SEÇİM YAPMALISINIZ'

Sputnik'in haberine göre Hutchison ‘Bir Rus hava savunma sisteminin F-35 jetleriyle aynı askeri denetim mekanizması içerisinde yer almasının kabul edilemez’ olduğunu söyledi ve Türk yetkililere hitaben şunları söyledi: "Bir seçim yapmalısınız. Ya birini ya diğerini alabilirsiniz, ancak ikisini birden alamazsınız."

Washington, Türkiye’nin S-400 sistemi satın almasını, Moskova ile Ankara arasındaki yakın ilişkilerin sembolü olarak gördüğü için bundan rahatsız oluyor. Ayrıca savunma sistemini S-400 bataryalarına entegre etmesinin Türkiye’nin kendisinin de üretim partneri olduğu F-35 uçağı programının güvenliği için bir risk olduğunu savunuyor.