ABD'nin 3 teröristbaşı için ödül koymasında zamanlamaya dikkat çekildi

Bu kapsamda, ABD’nin bu sürpriz hamlesinin zamanlamasına dikkat çekildi. Zamanlamayla, ABD’nin Menbiç’te TSK ile ortak devriyeye başlanılmasının hemen ardından, ana bileşenini PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile de Türkiye’nin hassasiyet gösterdiği Fırat’ın doğusu sınırları güzergâhında devriye yapmasına işaret edildi.

Zamanlamada dikkat çekilen bir diğer konu da, ABD’nin İran’a ambargo başlatması oldu. ABD’nin İran konusunda Türkiye’yi tam olarak yanına çekme hamlesi olabileceği ihtimali gözardı edilmedi.

Ankara’da ortaya atılan bir diğer değerlendirme, “ABD’nin Suriye’de PYD/YPG’yi PKK’dan ayrıştırma hamlesi” oldu. Bunun ileride Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyinde de özerk bir Kürt bölgesi yaratılmasına yol açabileceği ileri sürüldü.

(Hürriyet)