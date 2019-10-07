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ABD'nin açıklamasının ardından Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine dair Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Açıklamada, 'Türkiye, kısa süre sonra Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenleyecek. ABD kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ve dahil olmayacak“ denildi. Güvenli bölge konusunu değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur' ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinden saatler sonra Washington'dan yazılı açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye, kısa süre içinde Kuzey Suriye'ye operasyon yapacak" denildi. Konuya ilişkin ilk değerlendirme, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.
 
Kalın, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak. Türkiye güçlüdür ve kararlıdır" dedi. 
 

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