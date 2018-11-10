Metin Külünk: ABD'nin amacı PKK'nın sözde yöneticilerini İran’a göndererek Türkiye ile İran’ın arasını açmak

Van’ın Erciş ilçesinde düzenlenen ‘15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve İmam Hatiplerin önemi‘ konulu konferansta yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulunan Külünk, 15 Temmuz kalkışmasının aslında bir devleti topyekun çökertilerek Türkiye’nin bir iç savaşa mahkum edip, teslim alma girişimi olduğunu söyledi. FETÖ terör örgütü hakkında ayrıntılı bilgi de veren Külünk, ABD’nin terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey üç yöneticisinin başına koyduğu ödülün ise bir tuzaktan ibaret olduğu belirterek, "ABD yetkileri yaptığı açıklamada PKK’nın sözde üst düzey üç yöneticinin adresini bildirene ödül verecekmiş tuzak. Bir müddet sonra olmaya bu üç tane terör örgütü elamanı İran’a gitmiş olsun. Gitmedi mi 2011 yılında. Murat Karayılan’ın 2011 yılında ismi İran’dan çıkmadı mı? Zaten Kandildeki örgütün kadrosu ihtiyarladı. Obezite hepsi. Paraları yurt dışında. Van, Erciş, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak belediyelerinden çaldıkları, sizin vergilerinden çaldıkları paralar bu terör örgütünün Kandildeki tepe yöneticilerinin yurt dışındaki banka hesaplarında. Erciş’e yol, park bu yatırımlar niye daha önce gelmedi. Bu milletin oyları ile seçilmediler mi? Bu oylarla seçilenlerin işi hizmet etmek değimli. Niçin yapmadılar? Çünkü sizin paralarınız Kandildeki o obezite hainlerin yurt dışındaki banka hesaplarına gitti. Şimdi aparat değiştirmeleri lazım. Kandilin bir önemi yok artık Amerika için. Hepsi Şengalde, Haseki, Kamışlıda. Kandildekiler artık şişkolaştı, hareket edemiyorlar. E ne olması lazım bunların, tasfiye olması lazım. Gitsinler ki, süreci Suriye üzerinden yürütecekler, PYD üzerinden yönetecekler. PKK kötü çocuk, PYD iyi çocuk. DEAŞ’ta senin emrinde. Afganistan’da DEAŞ’lıları saklayan kim? İpek yoluna karşı DEAŞ üzerinden operasyonlar yapıp planlayan kim? diye konuştu.

"Şimdi bu üç tane beyin bir gün duyarsınız İran’a gitmiş" diyen Külünk, "Ondan sonra Amerika Dışişleri Bakanlığından açıklama: Türkiye bu üç terör örgütü İran’a sığındı. İran’la aramızdaki ilişkilerin dondurulması, buzlanması ve çatışmaya dönüşmesi için bir zemin hazırlığı bu. Dikkat tuzağa düşmeyin. Biz bu film ne zaman gördük. 1995 Tansu Çiller Başbakan neredeyse İran’a askeri müdahale edecektik. Rahmetli Demirel o zaman devlet aklıyla müdahale etti. Şimdi yine aynı tuzak. Ama şimdi unuttukları bir şey var. O gün, Türkiye’de haritada Van’ı sorsan Van’ı bilmeyen bir Başbakan ile ülke yönetiliyordu. Ama şimdi Van’ı değil, Erciş’i, Hakkari’yi, Yüksekova’yı, Derecik’i, Mardin’i, Kızıltepe’yi, Urfa’yı, Suruç‘u, Hatay’ı, Hassa’yı ülkenin dört bir tarafının bilen, bu tarihin ruhunu bütünüyle yaşayan bir Cumhurbaşkanı var bu ülkenin başına. Türkiye’yi tuzağa düşüreceklerini sandılar. Ama devlet aklıyla Türkiye’yi yöneten bir Cumhurbaşkanı olduğunu unuttular. ABD’nin bir diğer isteği de şu. Bize diyorlar ki Suriye’den çıkın. Afrin ve Celabulus, İdlip’ten çıkın, biz PYD’yi Akdeniz’e çıkartalım. Ondan sonra 2019 da sizde içeriyi kaşımaya devam edeceğiz. İçeride iç karışıklık istiyoruz. İçerisi karışmış bir Türkiye’nin dışarıdaki gelişmelere müdahale etme şansı var mı? Onun için Avrupa’dan bas,bas bağırıyor terör örgütünün kadrosu. Ama bunların hiç birisi olmayacak. Merak etmeyin. Kürtlerin kaderi ile Türklerin kaderi birdir. Arapların kaderi ile Kürtlerin kaderi birdir. Türklerin, Kürtlerin, Arapların kaderleri birdir. Bu kaderin bir olduğunu fark ettiğimizde, biz yeniden Cihanın kuvvet merkezi olacağız. 15 Temmuzdaki örgütün hedefi bu coğrafyada Türklerin, Kürtlerin, Arapların birlikte bir kuvvet merkezi olma kaderini sıkıntıya sokmak içindir" şeklinde konuştu.

Konferansta Ak Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas, Erciş Gençlik Platformu Başkanı Görkem Büyükdağ ile ÖNDER İmam Hatipler Derneği Erciş Şube Başkanı Fuat Baran’dan birer selamlama konuşması yaptılar. Konferans sonunda Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından Külünk ile Arvas’a Kırgızlılara özgü kalpak ve kaftan giydirilip, plaket takdim edildi.