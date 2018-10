ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter'dan Türkçe cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Pittsburgh kentinde sinagoga düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Twitter'dan İngilizce mesaj yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırıyı kınıyorum, baş sağlığı diliyorum. Türkiye, dünyanın her yerinde her türlü terörizmi açık bir şekilde kınamaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına, ABD'nin Ankara büyükelçiliği Türkçe cevap verdi.

I condemn the terror attack against a Pittsburgh synagogue and extend my heartfelt condolences to the families of the victims and to the American people.



Turkey unequivocally condemns all forms of terrorism in all parts of the world regardless of their targets.