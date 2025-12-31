İSTANBUL 5°C / -2°C
  • ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden garip deprem uyarısı
Güncel

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden garip deprem uyarısı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından deprem sırasında yapılması gerekenleri paylaşması dikkat çekti.

31 Aralık 2025 Çarşamba 07:52
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden garip deprem uyarısı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, X hesabından olası bir deprem senaryosuna karşı vatandaşlarını bilgilendirmek amacıyla kapsamlı bir güvenlik duyurusu yayımladı.

Büyükelçiliğin paylaşımında, deprem anında ve sonrasında izlenmesi gereken adımlar anlatıldı. Yaralanma riskini azaltmak için "Çök, Kapan, Tutun" kuralının hayati öneme sahip olduğu belirtildi.

Paylaşım ise sosyal medya takipçileri tarafından dikkat çekti.

DEPREM ANINDA 3 KURAL ÖNEM TAŞIYOR

Sarsıntı anında yapılacak 3 adım şöyle aktarıldı:

◗ Çök: Dengenin kaybolmasını önlemek için yere yakın bir pozisyon alın.

◗ Kapan: Baş ve boyun bölgesini kollarla koruyun, mümkünse sağlam bir eşyanın altına girin.

◗ Tutun: Sarsıntı boyunca bulunduğunuz nesneye sıkıca tutunarak hareketle birlikte yer değiştirin.

