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ABD Büyükelçiliğine saldırı soruşturması tamamlandı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla ateş edilmesine ilişkin 4 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine 20 Ağustos 2018'de ateş açılmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın hazırladığı iddianamede, olay günü otomobilde bulunan ve saldırıyı gerçekleştiren Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın yanı sıra Gündaş'ın patronu olan Ersin Bayram ile saldırı sırasında kullanılan otomobilin üzerine kayıtlı olduğu Talip Bora Kılıç "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianame, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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