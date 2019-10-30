21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7596
  • 6,4054
  • 274.905
  • 98685.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD Temsilciler Meclisinde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Satterfield, ABD Temsilciler Meclisince 1915 olaylarıyla ilgili alınmış tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen sözde "Ermeni soykırımı" kararının reddedildiği bildirilmiş, iç politika saikleriyle alınmış olan bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmadığı vurgulanmıştı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Barış Pınarı Harekatıyla bağlantılı olarak Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisince kabul edilmesi de şiddetle kınanmıştı.

Şehit olan lise arkadaşının haberini gözyaşları içinde sundu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yargıtay'dan emsal karar: İlk başlatan kovulur

Yargıtay'dan emsal karar: İlk başlatan kovulur

Rize olmazsa Madrid’de sahada

Rize olmazsa Madrid’de sahada

Ekonomiye yerli buğday ile 165 milyon lira katkı

Ekonomiye yerli buğday ile 165 milyon lira katkı

Bakan Akar açıkladı... Ortak devriyeler başlayacak

Bakan Akar açıkladı... Ortak devriyeler başlayacak

Gözyaşlarına boğuldu: Babamı çağırmayın

Gözyaşlarına boğuldu: Babamı çağırmayın

Otomotiv devi ortaya çıkarmak için birleşme görüşmeleri yürütüyorlar

Otomotiv devi ortaya çıkarmak için birleşme görüşmeleri yürütüyorlar

Beşiktaş'ta vahşet: Evin bahçesinde kurşunlanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta vahşet: Evin bahçesinde kurşunlanarak öldürüldü

Dublörlü çete kandıramadı

Dublörlü çete kandıramadı
 

POPÜLER HABERLER

'Nasıl gitmem, vatan elden gidiyor evlat'

'Nasıl gitmem, vatan elden gidiyor evlat'

Devletin zirvesi Anıtkabir'de

Devletin zirvesi Anıtkabir'de

Çok eleştiri alıyordu, o özelliği güncelledi

Çok eleştiri alıyordu, o özelliği güncelledi

İki lezzeti bir araya getirdi, yurt dışından bile talep var

İki lezzeti bir araya getirdi, yurt dışından bile talep var

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA