ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: Türkiye, eski ve değerli bir NATO müttefikidir

Sarayburnu Limanı'nda demirleyen ABD Altıncı Filosu ve ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika Komutanlığı (NAVEUR-NAVAF) bünyesindeki gemiye ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh ziyaret gerçekleştirdi ve gemide basın turu düzenlendi.

Büyükelçi Flake, "Türkiye, eski ve değerli bir NATO müttefikidir. Mount Whitney'in ziyareti, güvenli ve müreffeh bir bölge yaratılmasına katkı sunmak üzere Türkiye ile olan derin askeri ortaklığımızı daha da güçlendirmek için bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

Flake, Türkiye ile ABD arasındaki yakın ilişkilerin NATO üyeliğinden bu yana 70 seneyi geçtiğini hatırlatarak ABD Donanmasına ait geminin İstanbul'a gelmesinin bu dostluğu sembolize ettiğini söyledi.

ABD Altıncı Filo Komutanı Tümamiral Thomas Ishee, "Biz Altıncı Filo olarak, NATO'nun harekat ve destek biriminin bir parçası olarak görev yapmaktayız. Burada bulunmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarıyla yakın ilişkiler tesis etme açısından da bu ziyaretimizin son derece verimli olacağı kanaatindeyim." dedi.

USS Mount Whitney'in Komutanı Albay Matthew Kiser da "Tarihi İstanbul şehrinde olmak bizim için inanılmaz bir deneyim, burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Takım 20'ye mensup denizciler ve Deniz Kuvvetlerinin sivil mensupları, Türkiye'nin ve İstanbul halkının zengin kültürünü deneyimlemek için sabırsızlanmaktadır. Ayrıca bu liman ziyareti, önem verdiğimiz Türk müttefiklerimizle işbirliğimizi sürdürmek açısından büyük bir fırsat sunmakta, birbirimize duyduğumuz güveni derinleştirmekte ve ilişkilerimizi güçlendirmektedir." diye konuştu.

Basın mensuplarına geminin yemekhane, mutfak, kaptan köşkü ve güverte gibi bölümlerini tanıtan Kiser, ABD Altıncı Filosu'nun sancak gemisi USS Mount Whitney'in yarısı sivil, yarısı askeri 300 kişilik mürettebatının bulunduğunu, 200 metre uzunluğunda ve alt bölümünün su yüzeyinden 10 metre derinlikte olduğunu belirtti.

Kiser, USS Mount Whitney'in ABD'nin en eski 3 askeri gemisinden biri olduğunu, 1971'de hizmete başladığını ve İtalya'nın Gaeta kentinde görev yaptığını söyledi.

Sivil mürettebattan Victoria Machado, gemiyle ilgili teknik bilgiler paylaşırken Pilot Binbaşı John Carter da geminin güvertesinde bulunan helikoptere ilişkin bilgi verdi.

Gemi, üst düzey Türk yetkililer ve ordu mensuplarının katılacağı resepsiyona da ev sahipliği yapacak.