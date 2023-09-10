ABD'nin arabuluculuk oyununa tepki: 1 milyon üyemizle PKK/YPG'yi bitirmeye hazırız

ABD yine teröristler için devreye girdi. Deyrizor kırsalında Baggara ve Ageydat aşiretlerinin öncülüğündeki aşiretlerle PKK/YPG-SDG arasındaki silahlı çatışmalarda ateşkes sağlandı. Ateşkesin hemen ardından terör örgütü bölgede 50'den fazla aşiret mensubunu tutukladı. 27 Ağustos'tan bu yana Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da yerel aşiretlerle terör örgütü PKK/YPG-SDG arasındaki silahlı çatışmalar, ABD'nin arabuluculuk rolünü girişmesiyle son buldu.

DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ GELDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Bölgede örgütü besleyip destekleyen ABD, çatışmaların büyümesiyle müzakere başlatmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich ile Suriye ve Irak'taki DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanı Tümgeneral Joel Vowell, YPG'li teröristler ve Arap aşiret liderleri ile bir toplantı gerçekleştirmişti. O toplantıların ardından ateşkesin sağlandığı duyuruldu.

ABD'DEN ARABULUCULUK

Çatışmalar El-Bekir aşireti üyesi Deyrizor sözde Askeri Meclisi Komutanı Ahmed el-Habil'in (Ebu Havle) 27 Ağustos'ta Haseke'de tutuklanması üzerine başlamıştı. Başta Ageydat kabilesine bağlı olan Şıyetat aşireti ve birçok aşiretin de dahil olmasıyla birlikte çatışmalar büyümüştü. Bölgedeki kaynakların aktardığı bilgiye göre, sözde askeri meclise ABD'nin arabuluculuğuyla Ageydat aşiretine bağlı Şıyetat aşiretinden birinin getirilmesi kararlaştırıldı. Çatışmaların öncülüğünü yapan Ageydat aşireti böylelikle mücadelesini durdurdu.

ATEŞKESİ KABUL ETMİYORUZ

Anlaşmaya göre örgüte karşı savaşan ve esir alınan Arap gençler serbest bırakılacak, Arap aşiretlerinin örgütten ganimet olarak aldığı ağır silahlar teslim edilecekti. Ancak terör örgütü ateşkesin ardından bölgede 50 genci tutukladı. Bazı bölgelerde de örgüte karşı gelen sivillerin evleri ateşe verildi. Daha önce Deyrizor'da yaşayan ve PKK/YPG zulmü nedeniyle göç ettirilip Afrin'e yerleşen El Cimlen Aşireti Şeyhi Muhammed İbrahim el-Cihem ve 100 binin üzerinde üyesi bulunan El bu-Hayyat Aşireti Şeyhi Tarık Serhan el-Fares, bu ateşkesi kabul etmediklerini duyurdu.

1 MİLYON AŞİRET ÜYESİ SAVAŞMAYA HAZIR

Kandil'den gelen ve Suriyeli dahi olmayan PKK'lı militanların ülkelerini bölmeye çalıştığını, bölgede Araplara, Türkmenlere ve Kürtlere etnik ayrımcılık yaparak zulmedildiğini anlatan Tarık Serhan el-Fares, "Onlardan korkmuyoruz. Topraklarımız için savaşıyoruz ve halihazırda 1 milyondan fazla üyemizle mücadeleye devam edeceğiz. Bu insanlar cepheye gitmek için sıralarını bekliyor. 1 milyon aşiret mensubu ile hava savunma sistemi de sağlanırsa örgütü bitirmeye hazırız" dedi. El-Fares, şöyle konuştu: "Aşiretler için burada Arap çocuklarının zorla silah altına alınması, örgütün bölücü ideolojisini çocukların zihinlerine yerleştirmeye çalışmaları, kadınlarımıza, kızlarımıza taciz ve tecavüzleri, sağlık alanında hiçbir çalışmanın yapılmaması, insanlara işkence ederek, döverek küçük düşürmeye çalışmaları ve açlıkla sindirmek istemeleri artık bölgede öfke patlamasına neden oldu. Çünkü onlar buranın asli unsurları, yerlileri değiller. Kandil'den gelen teröristlerin burada devletmiş gibi bizi yönetmeye çalışması katlanılır bir şey değil."