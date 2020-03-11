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Güncel

ABD'nin başkenti Washington'da corona virüs salgını nedeniyle OHAL ilan edildi

11 Mart 2020 Çarşamba 23:47 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 23:47
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Yunanistan sığınmacılara attığı gaz bombalarıyla bölgeyi savaş alanına çevirdi

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