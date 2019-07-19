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ABD’nin F-35 kararı bizi değil projeyi etkiler: Alternatifsiz değiliz

Savunma Sanayi Başkanı Demir “Şu anda ‘çıkarma’ değil ‘askıya alma’ söz konusu. Bizim açımızdan her türlü opsiyon masada. ABD’nin kararı mutabakat zaptına da aykırı” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ve Milli Eğitim Bakanlığı protokolü kapsamında meslek öğretmenlerine yönelik yapılan eğitim faaliyeti etkinliğine katıldı. Basın mensuplarının F-35 programında yaşanan gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan İsmail Demir, Türkiye’nin yaptığı anlaşmaların, attığı imzaların arkasında olduğunu ve F-35’ler için bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümü yerine getirdiğimizi söyledi. 

İPTAL DEĞİL ASKIYA ALMA  

Türkiye’nin alternatifleri değerlendirmeye devam edeceğini vurgulayan Demir “Bir kapı kapanırsa diğer kapılar açılabilir, kendi kapımızı yapabiliriz. Her türlü opsiyon şu anda masada” diye konuştu. Şu anda tek taraflı olarak alınmış bir ‘askıya alma’ kararı bulunduğuna işaret eden Demir, şöyle konuştu: Bu karar veya çıkartılma kararı, imza altına alınmış mutabakat zabıtlarında ve anlaşmalarda hiçbir şekilde yeri olmayan ve onlara tamamen muhalif bir karar. Bunun resmi ve yazılı hale gelmesini de bekliyoruz. Bunun dayanağının da söylenebileceğini düşünmüyoruz. Şu anda ‘askıya alma’ kelimesi kullanılıyor, ‘çıkartılma’ kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok” 

MALİYETLER ARTACAK 

Türkiye’nin programdan dışlanmasının etkilerine değinen Demir “Türkiye’nin imalat sürecinden dışlanması uçak başına 7-8 milyondan 10 milyon dolara varan bir ilave maliyet getirebilecek ve program ortaklarının zararına olacaktır. F-35 ile ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk şirketleri üzerlerine düşen her türlü yükümlülüğü anlaşmalar çerçevesinde eksiksiz yerine getirmişler ve getireceklerdir. F35 ortaklık sürecinden Türkiye’yi dışlamak tek taraflı alınabilecek bir karar değildir. Bundan dolayı oluşacak üretici bulmayla ilgili sürecin uçak teslimatlarını ne kadar geciktireceğini düşünmeleri gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. 

Demir, açıklamalarına şöyle devam etti: Milli Muharip Uçak projemiz hızla devam ediyor. Bu proje daha da hızlanacak. Paris Havacılık Fuarı’nda uçağımızın birebir maketini sunduk. Uçağımızın şekli şemali artık belli, tasarımda ana parametreleri yavaş yavaş donduruyoruz. 

MİLLİ VE YERLİ VURGUSU

Türkiye, kendi yerli ve milli savunma sanayisini oluşturmakla ilgili yolculuğunu devam ettirecektir. Bu da bizim için tekraren yeni bir uyarı fişeği; Türkiye’nin savurma sanayisindeki millilik ve yerlilik vurgusunun ne kadar yerinde olduğu ve buna daha ağırlık vermesi, kaynak ayırması gerektiğinin bir işareti olmuştur. Türkiye artık çok çok mecbur olmadıkça dışarıdan bir şey almayacaktır. Kendi milli ve yerli sanayisini destekleyecektir. Cumhurbaşkanımız bunu defatle tekrarlamıştır. Burada önemli olan kararlılıktır, bu kararlılık da siyasi iradede mevcut, bu irade doğrultusunda işlerimiz devam edecektir. 

Ruslardan Su-35 teklifi

Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rosteh’in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, Rusya’nın Türkiye’ye Su-35 savaş uçağı satmaya hazır olduğunu bildirdi. Çemezov, gelişen Türkiye-Rusya askeri teknik iş birliğiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Türkiye’ye Rus yapımı savaş uçağı satışı önerisinde bulunan Çemezov “Eğer Türk meslektaşlarımız arzu ederse biz Su-35 savaş uçağı vermeye hazırız” dedi. Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan tek koltuklu, çift motorlu Su-35, çok amaçlı avcı uçağı olarak kullanılıyor.

S-400 teslimatı için 16. uçak Mürted’de

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 16’ıncı uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Rusya’dan alınan S-400 hava savunma ve füze sistemlerinin teslimatının ilk altı gününde toplam 14 uçak Türkiye’ye geldi. Sevkiyatın yedinci gününde 16’ncı uçak Ankara Mürted Hava Üssü’ne indi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek, askeri araçlarla hangarlara taşındı. 

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