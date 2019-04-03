13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6227
  • 6,3254
  • 233.228
  • 94.441
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD artık karar vermeli

Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya cevap verdi.

  • AA
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Oktay yaptığı açıklamada "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa dostluğumuzu riske mi edecek" ifadelerine yer verdi.

Uzaydaki astronotlara yiyecek götürecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

500 kadın polis adayı daha alınacak

500 kadın polis adayı daha alınacak

Facebook'tan tehlikeli adım

Facebook'tan tehlikeli adım

Veda mektubuyla halkından özür diledi

Veda mektubuyla halkından özür diledi

Ankara'nın 11 ilçesinde oyların yeniden sayılmasına karar verildi

Ankara'nın 11 ilçesinde oyların yeniden sayılmasına karar verildi

İki ülke arasında sıcak temas

İki ülke arasında sıcak temas

Bakan Soylu'dan o paylaşımlara yalanlama

Bakan Soylu'dan o paylaşımlara yalanlama

Ukrayna- Rusya geriliminde yeni gelişme: Yasaklandı

Ukrayna- Rusya geriliminde yeni gelişme: Yasaklandı

İran'dan Avrupa'ya 'Trump' şikayeti

İran'dan Avrupa'ya 'Trump' şikayeti
 

POPÜLER HABERLER

Yok böyle bir otomobil tutkusu

Yok böyle bir otomobil tutkusu

Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri

Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri

Yarım gün iş tam maaş

Yarım gün iş tam maaş

İki Rus roketi aynı gün farklı kıtalardan fırlatılacak

İki Rus roketi aynı gün farklı kıtalardan fırlatılacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA