Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD artık karar vermeli
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya cevap verdi.
- AA
Oktay yaptığı açıklamada "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa dostluğumuzu riske mi edecek" ifadelerine yer verdi.
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