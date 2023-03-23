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ABD'nin ilk başörtülü yargıcı göreve başladı

ABD'nin ilk başörtülü yargıcı Nadia Kahf yemin ederek göreve başladı. İki yaşında Suriye'den ABD'ye yerleşen Nadia Kahf, New Jersey Valisi'nin kendisini aday göstermesinin ardından yargıçlık koltuğuna oturdu.

23 Mart 2023 Perşembe 14:59 - Güncelleme:
ABD'nin ilk başörtülü yargıcı göreve başladı
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ABD'de avukat Nadia Kahf ilk başörtülü yargıç oldu.

Kahf, New Jersey eyaletinde yeni görevine atanmasının ardından büyükannesinden kalan Kuran-ı Kerim'e el basarak yemin etti.

Passaic County'de görev yapacak olan 50 yaşındaki Kahf, "Çok mutluyum ve aynı zamanda çok onurluyum" dedi.

Nadia Kahf, 2 yaşında Suriye'den ABD'ye yerleşti.

Uzun süredir ülkedeki İslami vakıflarda görev alıyordu.

Kahf, ABD'de başörtüsü kullanan ilk eyalet yargıcı oldu ancak Müslüman ilk yargıç değil.

ABD'de farklı bölgelerde görev yapan Müslüman kadın yargıçlar var.

  • Nadia Kahf
  • başörtülsü

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