ABD'nin ilk başörtülü yargıcı göreve başladı

ABD'de avukat Nadia Kahf ilk başörtülü yargıç oldu.

Kahf, New Jersey eyaletinde yeni görevine atanmasının ardından büyükannesinden kalan Kuran-ı Kerim'e el basarak yemin etti.

Passaic County'de görev yapacak olan 50 yaşındaki Kahf, "Çok mutluyum ve aynı zamanda çok onurluyum" dedi.

Nadia Kahf, 2 yaşında Suriye'den ABD'ye yerleşti.

Uzun süredir ülkedeki İslami vakıflarda görev alıyordu.

Kahf, ABD'de başörtüsü kullanan ilk eyalet yargıcı oldu ancak Müslüman ilk yargıç değil.

ABD'de farklı bölgelerde görev yapan Müslüman kadın yargıçlar var.