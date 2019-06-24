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ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook Umman'da bölgesel meseleleri görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a gelen ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, başkent Muskat'ta Umman Sultanlık Ofisi Bakanı Sultan bin Muhammed en-Numani ile bir araya geldi.

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Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler ile ikili ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirmenin yolları ele alındı.

Hook'un Umman ziyaretinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Umman aracılığıyla İran'a mesaj göndererek Tahran'la görüşmek istediği" yönündeki haberlerin yalanlanmasının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD-İran gerilimi ve medyada yer alan bazı haberlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump, Umman aracılığıyla İran'a herhangi bir mesaj yollamadı. Pozisyonumuzu oldukça net bir şekilde belirttik ve zamanı geldiğinde harekete geçeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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