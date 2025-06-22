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ABD'nin İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki: Riski en üst düzeye çıkardı

Dışişleri Bakanlığı, 'Türkiye, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır. İran'ın nükleer tesislerine ABD tarafından yapılan saldırı, (çatışmaların yayılması) riski en üst düzeye çıkarmıştır.' açıklamasında bulundu.

AA22 Haziran 2025 Pazar 13:08 - Güncelleme:
ABD'nin İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki: Riski en üst düzeye çıkardı
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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının muhtemel sonuçlarından duyulan endişe şu şekilde ifade edildi:

"Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik. İran'ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır. Türkiye, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır. Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz."

"TÜRKİYE, YAPICI KATKILAR SUNMAYA HAZIRDIR"

İran'ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçtiği vurgulanan açıklamada şunlar aktarıldı:

"İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. İran'ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçmektedir. Uluslararası toplumu, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağırıyoruz. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazırdır."

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