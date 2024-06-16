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ABD'nin İsrail'e 'silah' desteği: Yardım yapmasaydı cephane biterdi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 253 gündür aralıksız devam ediyor. Çatışmalarda kahraman Filistin halkı vatanını cesurca korumaya devam ediyor. 24 TV'de ‘Doğrusu ne?' programına konuk olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, İsrail ordusu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Zehir, 'Eğer Biden samimi olsaydı savaşı ilk gün bitirirdi. Amerika silah yardımı vermeseydi İsrail'in şimdiye kadar elindeki cephane kırk defa bitmişti' dedi.

16 Haziran 2024 Pazar 01:15 - Güncelleme:
ABD'nin İsrail'e 'silah' desteği: Yardım yapmasaydı cephane biterdi
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İsrail'in Gazze'de çeşitli bölgelerindeki evlere düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi. Çatışmalarda kahraman Filistin halkının vatanını korumasıyla beraber çatışmalarda İsrail ordusu da büyük kayıplar verdi.

Yıldız Teknik Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Cemal Zehir, Mustafa Daştan'ın moderatörlüğünde yayınlanan "Doğrusu ne?" programına konuk oldu. Konuyla alakalı çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Cemal Zehir, İsrail'in kayıp bilançosunu kamuoyuna doğru yansıtmadığını iddia etti.

Prof. Dr. Cemal Zehir'in satır başları:

Katliamların birinci sorumlusu Netanyahu'ysa, en az onun kadar bunun sorumlusu Biden'dır, Scholz'dur, Macron'dur, Rishi Sunak'tır.

"BATILILARIN GAZZE İLE İLGİLİ PLANLARI VAR"

Bu kişiler hava, deniz ve kara gücü dahil olmak üzere ordularını gönderdiler. Batı için planlanmış bir süreçti. Çünkü Gazze'de Filistinlilerin kalmasını istemiyorlar. Gazze ile ilgili Batılıların bir planı var.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK LİMAN KENTİ YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Açacakları yeni bir deniz kanalıyla Gazze'den başlayarak Tel Aviv'e kadar tüm sahil kısmını dünyanın en büyük liman kenti yapmaya çalışıyorlar. Mısır'ın kazancını bypass ederek Uzak Doğu'dan gelen tüm ticareti kendilerine geçirecekler.

"AMERİKA SİLAH VERMESEYDİ CEPHANE KIRK DEFA BİTERDİ"

Bundan dolayı samimi değiller. Eğer Biden samimi olsaydı savaşı ilk gün bitirirdi. Amerika silah yardımı vermeseydi İsrail'in şimdiye kadar elindeki cephane kırk defa bitmişti. Şu ana kadar Hiroşima'ya atılmış atom bombasının 15 katından daha fazlası Gazze'de Filistinli Müslümanların üzerine atıldı.

"FİLİSTİNLİLER ÖLÜYOR AMA VATANLARINI TERK ETMİYOR"

Hamas ve birçok Filistinli örgütler hepsi ellerindeki imkanlarla savaşıyor. Gazze halkı da kahramanca direniyor. Ölüyorlar ama vatanlarını terk etmiyorlar.

"İSRAİL'İN KAMUOYUNA AÇIKLADIĞINDAN DAHA FAZLA ASKERİ KAYIP VAR"

Filistinliler, İsrail'e topraklarını ucuza mal etmiyor. Her gün İsrail askeri kayıp veriyor. İsrail'in kamuoyuna açıkladığı kaybın çok daha üzerinde askeri ölümü var. Yaralı askerlerin sayısı bile belli değil.

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