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  • ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğuna girmeye çalışan kişi gözaltına alındı: ABD Başkanı olacağım
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ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğuna girmeye çalışan kişi gözaltına alındı: ABD Başkanı olacağım

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğuna duvardan atlayıp girmeye çalışan ve gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca yapılan inceleme sonrası serbest bırakıldı.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 17:26 - Güncelleme:
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğuna girmeye çalışan kişi gözaltına alındı: ABD Başkanı olacağım
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Sarıyer'deki Başkonsolosluk duvarından içeriye atlayan bir şüpheli olduğunun ihbarı üzerine, Başkonsolosluğa giderek bu kişiyi gözaltına aldı.

Kimliği tespit edilen 42 yaşındaki O.Ü'nün gözaltı işlemi sonrası emniyette, "Avcılar'da ikamet ettiği, iki defa Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi aldığı, kendisini peygamber olarak gördüğü, bundan sonraki ABD Başkanı olacağı, yeni dünya düzenini kendisinin oluşturacağı" şeklinde beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli, adli makamlarca dosya üzerinde yapılan inceleme sonrası serbest bırakıldı.

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