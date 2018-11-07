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Bakan Akar: Eğitim tarihleri ve yerleri en geç aralık ayının başında açıklanacak

Bakan Akar, ' Bedelli aslerliğe 633 bin 844 vatandaşımız müracaatlarını tamamladı, paralarını yatırdı ve eğitim konusunda planlamaya dahil edildi. Eğitim tarihleri ve eğitim yerleri en geç aralık ayının başında tamamen açıklanacak.' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Akar, '' Bedelli aslerliğe 633 bin 844 vatandaşımız müracaatlarını tamamladı, paralarını yatırdı ve eğitim konusunda planlamaya dahil edildi. Eğitim tarihleri ve eğitim yerleri en geç aralık ayının başında tamamen açıklanacak.'' dedi.
 
ABD'nin ödül kararı ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, ''PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'ye karşı da aynı tutum ve davranışın, aynı bakış açısının geliştirilmesini bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.
 
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