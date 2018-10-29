ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'da, bugün açılışı yapılan İstanbul Havalimanı için tam sayfa ilan yayımlandı Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nın açılışı, ABD'nin en çok satan gazetelerinden New York Times'da tam sayfa ilanla duyuruldu.